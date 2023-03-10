Будуть з Іваном у футбол грати, – Святослав Вакарчук розчулив фото з Сенцовим і його сином

Святослав Вакарчук побачився в Києві з Олегом Сенцовим та його сім'єю. Він показав фото з маленьким сином режисера.

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про зустріч з Олегом Сенцовим. Музикант та режисер перетнулися у столиці.

До теми А про війну мовчить: донька Ольги Сумської з сім'єю відвідали світський захід у Москві

Святослав Вакарчук побачився з Сенцовим

Співак розповів, що вони обоє на кілька днів приїхали до Києва, тому мали нагоду зустрітися. Вакарчук побачився не тільки з режисером, але і його дружиною та маленьким сином.

Встигли поговорити про все: фронт, військову підготовку, творчість і безсонні батьківські ночі. Я дуже люблю щирих людей. Щирих і пасіонарних. Поруч з такими відчуваєш справжній зміст життя. Разом до Перемоги! А Дем'ян най росте здоровий щасливий. Будуть колись з моїм Іваном у футбол грати,

– пожартував Святослав.

Ведучий показав зворушливе фото, яке зробив з Олегом Сенцовим. На світлині режисер тримає сина на руках.



Святослав Вакарчук з Олегом Сенцовим і його сином / Фото з інстаграму Вакарчука