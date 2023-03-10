Будуть з Іваном у футбол грати, – Святослав Вакарчук розчулив фото з Сенцовим і його сином
Джерело:Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук побачився в Києві з Олегом Сенцовим та його сім'єю. Він показав фото з маленьким сином режисера.
Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про зустріч з Олегом Сенцовим. Музикант та режисер перетнулися у столиці.
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Святослав Вакарчук побачився з Сенцовим
Співак розповів, що вони обоє на кілька днів приїхали до Києва, тому мали нагоду зустрітися. Вакарчук побачився не тільки з режисером, але і його дружиною та маленьким сином.
Встигли поговорити про все: фронт, військову підготовку, творчість і безсонні батьківські ночі. Я дуже люблю щирих людей. Щирих і пасіонарних. Поруч з такими відчуваєш справжній зміст життя. Разом до Перемоги! А Дем'ян най росте здоровий щасливий. Будуть колись з моїм Іваном у футбол грати,
– пожартував Святослав.
Ведучий показав зворушливе фото, яке зробив з Олегом Сенцовим. На світлині режисер тримає сина на руках.
Святослав Вакарчук з Олегом Сенцовим і його сином / Фото з інстаграму Вакарчука
- Нагадаємо, дружина Олега Сенцова лиш нещодавно повернулась до України з-за кордону, тому режисер вперше за три місяці взяв сина на руки. Їхня зустріч була дуже милою та зворушила мало не всіх українців.
- Святослав Вакарчук тим часом розповідав про свого сина Івана, якому вже 1,8 року. За словами артиста, малюк знає вже багато українських слів. Музикант зізнавався, що діти мотивують його на нові звершення. Хоч Святослав не бачить їх так часто, він робить усе для їхнього щасливого майбутнього.