Як зізнається співак, його син має улюблені слова, які говорить найчастіше. Але, за словами артиста, фаворити змінюються щотижня.

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Святослав Вакарчук заявив, що його первісток вже знає чимало слів, а його найулюбленіші зараз:

"потяг",

"борсук",

"їжак",

"валіза",

"щастя".

Музикант також наголосив, що для нього неабияк приємно чути, як його діти говорять рідною українською мовою.

Немає нічого кращого, ніж чути, як твої діти починають говорити. Говорити рідною мовою! Це щастя! Українська мова – це чи не найсильніша наша зброя. Найбільш стратегічна, так точно. З Міжнародним днем рідної мови, друзі!

– написав Вакарчук.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук щасливий батько двох дітлахів. Продюсерка Євгенія Яцута влітку 2021 року народила музиканту сина Івана, а вже за рік на світ з'явилася донечка Соломія.



У серпні Вакарчук ділився, що "зміг викроїти буквально хвилинку", щоб побачити Соломію, адже постійно в роз'їздах – то на фронті, то в деокупованих містах, то в містах-героях.

У вівторок, 21 лютого, в усьому світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Цей день став особливим для українців, адже після повномасштабного вторгнення велика частина перейшла на державну мову. 24 Канал підготував добірку, у якій зібрав зірок, які перейшли на українську мову та закликали до цього і своїх прихильників.