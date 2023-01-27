Святослав Вакарчук заспівав "Червону руту" з бійцями у Бахмуті: мотивуюче відео

Український виконавець Святослав Вакарчук вдруге за останні пів року перебуває у Бахмуті, яке стало епіцентром усіх найважчих військових боїв на Донеччині. Лідер гурту "Океан Ельзи" вже зустрівся із військовими та заспівав разом з ними особливу пісню.

Виконавець днем раніше опублікував відео з центру Бахмута на тлі руїн, які завдали російські військові, а тепер показав, як співає "Червону руту" в укритті разом із захисниками. Пісня Володимира Івасюка, якого вбили співробітники КДБ у 1989 році, не втратила актуальності й до сьогодні, через 50 років від моменту її створення.

Цікаво Святослав Вакарчук вдруге приїхав у нескорений Бахмут: відео під звуки пострілів

Ці виступи під звуки канонади в Бахмуті – особливі. Місто, яке ще донедавна було одним з найуспішніших в регіоні – справжня руїна. Та ми боремось сьогодні не лише за будинки. Ми боремось за наших людей і за цінності. Дякую, хлопці і дівчата, з Національної гвардії України, ДФТГ Хартія та усім Силам оборони!

– написав під відео Вакарчук.

У ролику можна побачити, як втомлені, проте незламні українські бійці підспівують улюбленому артисту, а дехто навіть фіксує пам'ятну мить на камеру смартфона. Підписники в коментарях подякували виконавцю, що той не побоявся приїхати у прифронтове місто, а захисникам побажали перемоги та повернення живими додому.

Нагадаємо, що вперше Вакарчук приїхав у Бахмут у вересні 2022 року, коли воно вже почало зазнавати чималих обстрілів та атак з боку росіян. Зараз ситуація набагато складніша, проте ЗСУ продовжують тримати оборону міста.

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