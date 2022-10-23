Ви вже програли, – Святослав Вакарчук з передової різко відповів на обстріли росіян

Ще в березні Святослав Вакарчук приєднався до тероборони Львова й отримав завдання підтримувати бойовий дух українських військових. Він частий гість на передовій, тож під час чергового концерту передав "привіт" окупантам і нагадав, що вони вже програли.

З гітарою Святослав Вакарчук приїхав на південний напрямок до бійців 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Він зіграв їм свої хіти й від їхнього імені звернувся до російських окупантів, які здатні воювати лише з беззбройними цивільними.

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Вакарчук звернувся до окупантів після обстрілів України

Лідер гурту "Океан Ельзи" вважає, що Росія вже програла, адже демонструє себе не на полі бою, а обстрілюючи мирні міста й руйнуючи цивільну інфраструктуру. Тож він назвав росіян найбільшими терористами сучасності.

Тим нелюдям, що підло б'ють своїми ракетами по цивільних людях і українських містах, ми з хлопцями та дівчатами можемо сказати лише одне – ви вже програли. Ви нічого не можете протиставити нашим воїнам на полі бою і є банальними, найбільшими у світі на сьогодні терористами. Перемога за нами,

– написав Святослав Вакарчук.

Він також опублікував теплі фото з імпровізованого концерту для захисників 28 окремої механізованої бригади, а у фейсбуці подякували і йому, і бійцям, завдяки яким триває контрнаступ на Херсонщині:

"Щире дякую вам за мирне небо і Святославу за служіння. Хай береже вас Господь";

"Щире дякую вам, Славко, за велику пiдтримку наших воїнiв! Ви робите велику справу";

"Дякую! Здоров'я нашим захисникам";

"Щиро дякуємо нашим воїнам і Святославу";

"Боже бережи наших захисників".

Святослав Вакарчук з концертом на передовій / Фото з фейсбуку лідера "Океану Ельзи"

Святослав Вакарчук з бійцями 28 ОМБр / Фото з фейсбуку лідера "Океану Ельзи"

Святослав Вакарчук з бійцями 28 ОМБр / Фото з фейсбуку лідера "Океану Ельзи"

Святослав Вакарчук з бійцями 28 ОМБр / Фото з фейсбуку лідера "Океану Ельзи"

Святослав Вакарчук з бійцями 28 ОМБр / Фото з фейсбуку лідера "Океану Ельзи"