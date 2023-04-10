Святослав Вакарчук виступив для поранених бійців: "Пропускаю через себе їхні історії"
Джерело:Святослав Вакарчук
Український музикант Святослав Вакарчук провідав поранених захисників. Він влаштував імпровізований концерт у госпіталі.
Лідер гурту "Океан Ельзи" продовжує відвідувати з концертами українських військових. Днями він приїхав у шпиталь.
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Святослав Вакарчук виступив для захисників
Музикант поділився кадрами, але зробив їх так, щоб не було видно обличчя захисників. Він заспівав для бійців пісню "Човен". Артист зізнався, що кожного разу пропускає історії бійців через себе.
Щоразу, коли провідую поранених захисників, я пропускаю через себе їхні історії. Хто ці люди, звідки вони, де були поранені. І з кожною такою історією, моя вдячність і захоплення нашими героями тільки зростає, – розповів Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук / Фото з інстаграму Вакарчука
Співак побажав усім військовим швидкого одужання та привітав з Великоднем тих, хто святкував його в неділю.
Святослав Вакарчук у шпиталі: відео
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