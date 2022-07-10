Фронтмен гурту "Океан Ельзи" з перших днів війни їздить містами України та підтримує захисників. Днями він відвідав Лицарів Зимового Походу.

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Вакарчук виступив для військових

Святослав Вакарчук приїхав до 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Він влаштував для захисників імпровізований концерт.

Перемога настане тоді, коли кожен українець вкладеться у спільну боротьбу. Коли прокидаючись, питаєш себе, що я зробив вчора і що зроблю сьогодні хорошого, та чим я можу допомогти хлопцям на передовій,

– написали бійці у фейсбуці.

Захисники подякували музикантові за гру на гітарі та виступ. Після такого концерту хлопці й дівчата фотографувалися з артистом.

Святослав Вакарчук виступив для військових / Фото з фейсбуку

Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук вдруге став батьком. В артиста народилась донечка, яку символічно назвали Соломією. Таке рішення зіркові батьки прийняли тому, що ім'я означає "мир". Наразі музикант відмовився розповідати деталі.