Святослав Вакарчук розповів про перше побачення

Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук провів екскурсію Львовом для одного з телеканалів. Артист поділився, що саме в цьому місті в нього було перше побачення. Романтична зустріч з дівчиною відбулася в стінах рідного університету Вакарчука.

Святослав Вакарчук разом із ведучим прогулявся ранковим дощовим Львовом. Артист показав улюблену кав'ярню та пригостив гостя фірмовим галицьким сирником.

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Перше побачення Святослава Вакарчука

Під час розмови чоловік розповів про перше побачення. Святослав пригадав, що це було під час навчання в університеті. Тоді він організував зустріч з дівчиною прямо у стінах навчального закладу.

Вакарчук поговорив з дівчиною в одній з аудиторій Львівського національного університету імені Івана Франка. Нагадаємо, Святослав навчався там на факультеті фізики.

"Щоб далеко не ходити. Ми зустрілися в одній аудиторії. Все було пристойно, навіть дуже сором'язливо. Я з дівчиною поговорив і в нас зав'язалися стосунки. Але скоро ця історія кохання закінчилася", – поділився спогадами музикант.

Святослав Вакарчук про університет і Львів

Для Святослава Вакарчука рідний університет є по-справжньому особливим місцем. Він не лише навчався там. Батько артиста був ректором понад 20 років. З нагоди ювілею навчального закладу Вакарчук разом із гуртом "Океан Ельзи" подарував йому великий концерт. Виступ співак присвятив батькові, який помер 4 квітня 2020 року.

Виконавець обожнює Львів. Нещодавно він презентував пісню про рідне місто, яку записав у дуеті з гуртом "Один в каное".

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