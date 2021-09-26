Святослав Вакарчук вместе с ведущим прогулялся по утреннему дождливому Львову. Артист показал любимую кофейню и угостил гостя фирменным галицким сырником.

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Первое свидание Святослава Вакарчука

Во время разговора мужчина рассказал о первом свидании. Святослав вспомнил, что это было во время учебы в университете. Тогда он организовал встречу с девушкой прямо в стенах учебного заведения.

Вакарчук поговорил с девушкой в ​​одной из аудиторий Львовского национального университета имени Ивана Франко. Напомним, Святослав учился там на факультете физики.

"Чтобы далеко не ходить. Мы встретились в одной аудитории. Все было прилично, даже очень скромно. Я с девушкой поговорил и у нас завязались отношения. Но скоро эта история любви закончилась", – поделился воспоминаниями музыкант.

Святослав Вакарчук об университете и Львове

Для Святослава Вакарчука родной университет является по-настоящему особенным местом. Он не только учился там. Отец артиста был ректором более 20 лет. По случаю юбилея учебного заведения Вакарчук вместе с группой "Океан Эльзы" подарил ему большой концерт. Выступление певец посвятил отцу, который умер 4 апреля 2020 года.

Исполнитель обожает Львов. Недавно он представил песню о родном городе, которую записал в дуэте с группой "Один в каноэ".

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