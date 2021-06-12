Святослав Вакарчук розійшовся з дружиною Лялею Фонарьовою

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук оголосив про розрив з цивільною дружиною Лялею Фонарьовою. Пара була разом понад 20 років.

Популярний музикант Святослав Вакарчук, який рідко ділиться деталями особистого життя, опублікував відвертий допис, яким оголосив про розірвання стосунків з коханою Лялею Фонарьовою. Публічне зізнання артист зробив для того, аби "убезпечити свою родину, близьких та друзів від зайвих запитань та незручностей".

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Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись. Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми,

– написав Святослав Вакарчук.

Він наголосив, що причини розриву назавжди залишаться їхньою особистою справою. Зі слів Святослава Вакарчука зрозуміло, що з Лялею Фонарьовою вони розійшлися по-хорошому й не тримають зла одне на одного. Він публічно подякував колишній за щасливе сімейне життя та доньку Діану, яку виховував як рідну.

"Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, що ми пройшли разом. За любов, за мудрість, за опору. Вдячний за нашу доньку Діану. Вдячний за все. Життя продовжується", – написав лідер гурту "Океан Ельзи".

Святослав Вакарчук побажав Лялі Фонарьовій "достатньо щасливих моментів" і додав, що не відповідатиме на додаткові запитання, що стосуватимуться їхнього розриву.

Що відомо про шлюб Святослава Вакарчука і Лялі Фонарьової: