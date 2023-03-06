Саме тому я зараз на Донбасі, – Вакарчук з гордістю пригадав слова тата в день його народження

Святослав Вакарчук пригадав слова свого тата Івана, якому сьогодні мало б виповнитися 76 років. На жаль, батько артиста, який кілька років був ректором Львівського національного університету, загинув три роки тому.

Нагадаємо, що Іван Вакарчук народився 6 березня 1947 року. Сьогодні йому мало б виповнитися 76 років, тож його син Святослав не зміг не пригадати цього.

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"Цього дня був би день народження мого тата Івана Вакарчука", – написав він у соцмережі.

Артист зізнався, що завжди згадує слова батька: "Як можеш чимось не займатись – не займайся. Роби лише те, чого не можеш не робити".

Саме тому зараз, тут – на Донбасі. З нашими захисниками і захисницями. Буду їздити сюди стільки, скільки потрібно. До перемоги,

– заявив Вакарчук.

Українці в коментарях почали співчувати втраті Святослава Вакарчука та пригадали його тата:

"Добра й світла пам'ять вашому батькові. Він залишив по собі безсмертний слід – виховав сина-патріота, справжню людину з великим серцем і широкою душею! Вам доброго здоров'я, витримки, злагоди в сім'ї".

"Царство небесне вашому батькові! Божого захисту, Святославе! Ви – наша гордість!"

"Святославе, ваш батько був великою людиною, світла пам'ять…"

"Нехай з Богом спочиває. Він дуже багато зробив для освіти".

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук 4 квітня 2020 року повідомив про втрату батька. "Не стало мого найближчого друга. Людини, яка відчувала, розуміла, і знала мене краще ніж будь-хто на цій Землі. Не стало люблячого чоловіка і батька, і дідуся", – написав співак.

Він зазначив, що його батько був справжнім патріотом – боровся за незалежність України та розбудовував рідну державу. Крім того, Іван Вакарчук був видатним вченим та справжнім вчителем.

Раніше Святослав зізнався, що тато навчив його багатьом життєвим істинам, зокрема ніколи не звертати увагу на те, що кажуть люди, та робити те, що відчуваєш правильним. Тепер співак і політик прагне, щоб батько ним пишався.

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