Напомним, что Иван Вакарчук родился 6 марта 1947 года. Сегодня ему должно исполниться 76 лет, поэтому его сын Святослав не смог не вспомнить этого.
Интересно Святослав Вакарчук откровенно ответил, что такое быть отцом во время войны: "Безумная мотивация"
"В этот день был бы день рождения моего папы Ивана Вакарчука", – написал он в соцсети.
Артист признался, что всегда вспоминает слова отца: "Как можешь чем-то не заниматься – не занимайся. Делай только то, чего не можешь не делать".
Именно поэтому сейчас здесь – на Донбассе. С нашими защитниками и защитницами. Буду ездить сюда столько, сколько нужно. К победе,
– заявил Вакарчук.
Украинцы в комментариях начали сочувствовать потере Святослава Вакарчука и вспомнили его отца:
- "Добрая и светлая память вашему отцу. Он оставил после себя бессмертный след – воспитал сына-патриота, настоящего человека с большим сердцем и широкой душой! Вам доброго здоровья, выдержки, согласия в семье".
- "Царство небесное вашему отцу! Божьей защиты, Святослав! Вы – наша гордость!"
- "Святослав, ваш отец был великим человеком, светлая память…"
- "Пусть с Богом почивает. Он очень многое сделал для образования".
Напомним, что Святослав Вакарчук 4 апреля 2020 года сообщил о потере отца. "Не стало моего ближайшего друга. Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше, чем кто-либо на этой Земле. Не стало любящего мужа и отца и дедушки", - написал певец.
Он отметил, что его отец был настоящим патриотом – боролся за независимость Украины и строил родное государство. Кроме того, Иван Вакарчук был выдающимся ученым и настоящим учителем.
Раньше Святослав признался, что папа научил его многим жизненным истинам, в частности, никогда не обращать внимание на то, что говорят люди, и делать то, что чувствуешь правильным. Теперь певец и политик стремится, чтобы отец гордился им.
Что известно об Иване Вакарчуке: коротко
- Он был украинским физиком, политиком и общественным деятелем. Являлся доктором физико-математических наук, заслуженным деятелем науки и техники Украины. В 2007 году он получил награду "Герой Украины".
- Возглавлял кафедру теоретической физики Львовского университета имени Ивана Франко. На протяжении 2007-2010 годов был министром образования и науки Украины. Около 20 лет занимал должность ректора Львовского университета.
- При жизни Вакарчук написал более 200 научных работ. В 1996 году основал научные журналы "Журнал физических исследований" и "Мир физики".