Раніше музикант розповідав про свого сина Івана. Тепер же Вакарчук відповів на питання, що таке бути батьком під час війни.
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Він поділився, що зараз рідко бачиться з рідними, але саме діти мотивують його на нові звершення. Хоча спочатку Вакарчук переживав, що батьківство буде важким випробуванням.
Артист пояснює, що це не змінило його фундаментально, але з’явилася ще "одна фарба" в житті і, можливо, найважливіша. І саме це, за його словами, додало плюсів до сприйняття світу.
Насправді мені дуже допомагає той факт, що народились маленькі дітки. Це дає шалену мотивацію. Я переживав, що це може бути обтяжуючим фактором під час війни, але це навпаки – допомагає,
– поділився Вакарчук.
Музикант зізнався, що йому б дуже хотілося присвячувати більше часу дітям, але зараз він має зосередитися на допомозі державі, заради їхнього майбутнього.
"Звісно, хотілося б бачити дітей більше. Але для того ми всі сьогодні воюємо, для того я їжджу на фронт і стараюсь пришвидшити перемогу. Щоб мої діти в майбутньому не знали слова "війна", а мій син не йшов воювати", – висловився Вакарчук.
Святослав Вакарчук став батьком: коротко
- У липні менеджерка гурту "Океан Ельзи" Вікторія Хоменко повідомила, що 21 червня 2022 року Святослав Вакарчук вдруге став батьком. У нього народилася донька, яку назвали Соломією, бо це ім'я означає мир.
- Вона також попросила ЗМІ поважати приватність зіркової сім'ї. Схоже, це зробили після того, як у серпні 2021 року випадково сплило, що Євгенія Яцута народила йому сина. Тоді пресслужба артиста була змушена відреагувати на чутки.
- У серпні Вакарчук ділився, що "зміг викроїти буквально хвилинку", щоб побачити Соломію, адже постійно в роз'їздах – то на фронті, то в деокупованих містах, то в містах-героях.