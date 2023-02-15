Как выяснилось, старший лейтенант ВСУ Святослав Вакарчук не поддерживает мнение, что нет "хороших русских". Он говорит, что люди, осмелившиеся выступить против режима Путина, заслуживают уважения.

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Святослав Вакарчук вступился за некоторых россиян

Нашедшие в себе силы в России выступить прямо против происходящего ужаса, они сами себя противопоставляю… Это совсем другая история. Если они искренне желают победы Украине, тогда врагами их считать не нужно… Я уважаю позицию тех, кто абсолютно открыто осудил агрессию Путина и России. Они есть, мы их знаем и, безусловно, их позиция заслуживает уважения,

– высказался Святослав Вакарчук.

Конкретных имен лидер "Океана Эльзы" не назвал, потому что украинцы якобы и так знают этих оппозиционных актеров и музыкантов. Он хоть и уважает их, но не общается, потому что "не до этого сейчас". Выходить с проукраинскими россиянами на одну сцену для артиста тоже не ко времени.

Думаю, что сейчас не нужно давать никаких других месседжей, кроме того, что Украина идет вперед и должна победить,

– подчеркнул Вакарчук.

Святослав Вакарчук о россиянах, которых уважает / Скриншот с видео

Он в очередной раз напомнил, что "на войне мир черно-белый", а молчание – это тоже поддержка врага: "Здесь не может быть никаких компромиссов, что кто-то вне политики – искусство или спорт. Потому что нельзя быть вне политики, когда убивают людей, уничтожают дома, когда происходят страшные акты вандализма, терроризма".

Напомним, недавно в тисках Кремля оказалась актриса Лия Ахеджакова, которая называет Россию "родиной-уродиной" из-за вторжения в Украину. Ее выгнали из театра "Современник", которому она отдала 50 лет жизни. Однако убегать от режима звезда не хочет и не будет, потому что "пусть они уезжают". Видимо, Ахеджакова имела в виду людей из департамента культуры, которые убрали ее из репертуара театра.