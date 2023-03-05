Святослав Вакарчук відверто відповів, що таке бути батьком під час війни: "Шалена мотивація"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про батьківство під час війни. Він зізнався, що хоче частіше бачитися з дітьми, але навіть на відстані його малеча – це найбільша мотивація для Вакарчука.

Раніше музикант розповідав про свого сина Івана. Тепер же Вакарчук відповів на питання, що таке бути батьком під час війни.

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Він поділився, що зараз рідко бачиться з рідними, але саме діти мотивують його на нові звершення. Хоча спочатку Вакарчук переживав, що батьківство буде важким випробуванням.

Артист пояснює, що це не змінило його фундаментально, але з’явилася ще "одна фарба" в житті і, можливо, найважливіша. І саме це, за його словами, додало плюсів до сприйняття світу.

Насправді мені дуже допомагає той факт, що народились маленькі дітки. Це дає шалену мотивацію. Я переживав, що це може бути обтяжуючим фактором під час війни, але це навпаки – допомагає,

– поділився Вакарчук.

Музикант зізнався, що йому б дуже хотілося присвячувати більше часу дітям, але зараз він має зосередитися на допомозі державі, заради їхнього майбутнього.

"Звісно, хотілося б бачити дітей більше. Але для того ми всі сьогодні воюємо, для того я їжджу на фронт і стараюсь пришвидшити перемогу. Щоб мої діти в майбутньому не знали слова "війна", а мій син не йшов воювати", – висловився Вакарчук.

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