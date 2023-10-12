Святослав Вакарчук анонсував новий альбом "Океану Ельзи": коли чекати новинки

Український гурт "Океан Ельзи" 12 жовтня відзначає 29-річчя. З нагоди свята Святослав Вакарчук вийшов до підписників та анонсував новий альбом.

Попереджаємо – чекати доведеться довго. Артист пообіцяв випустити новий альбом лише до наступної річниці створення гурту.

Цікаво "Океан Ельзи" відзначає 29-річчя: 10 незабутніх пісень легендарного рок-гурту

Святослав Вакарчук привітав "Океан Ельзи" із 29-річчям і поділився фото з колегами зі свого гурту. На кадрах музиканти працюють у студії.

Схоже артисти вже почали працювати над новими піснями. Вакарчук у свою чергу анонсував вихід нового альбому на 2024 рік.

Коли випадає вільна хвилина між поїздками на фронт і благодійними концертами, завжди займаємось музикою. Наступного року буде новий альбом. А може і два. Зрештою, пора вже… Треба ж на ювілей (30 років гурту – 24 Канал) прийти не з порожніми руками,

– написав Святослав.

Святослав Вакарчук опублікував фото гурту зі студії:

Діяльність гурту "Океан Ельзи" під час війни