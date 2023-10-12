Попереджаємо – чекати доведеться довго. Артист пообіцяв випустити новий альбом лише до наступної річниці створення гурту.
Цікаво "Океан Ельзи" відзначає 29-річчя: 10 незабутніх пісень легендарного рок-гурту
Святослав Вакарчук привітав "Океан Ельзи" із 29-річчям і поділився фото з колегами зі свого гурту. На кадрах музиканти працюють у студії.
Схоже артисти вже почали працювати над новими піснями. Вакарчук у свою чергу анонсував вихід нового альбому на 2024 рік.
Коли випадає вільна хвилина між поїздками на фронт і благодійними концертами, завжди займаємось музикою. Наступного року буде новий альбом. А може і два. Зрештою, пора вже… Треба ж на ювілей (30 років гурту – 24 Канал) прийти не з порожніми руками,
– написав Святослав.
Святослав Вакарчук опублікував фото гурту зі студії:
Діяльність гурту "Океан Ельзи" під час війни
- З початком повномасштабного вторгнення Росії Святослав Вакарчук пішов до військкомату, щоб вступити до лав Збройних Сил. Однак йому наказали продовжувати робити те, що він вміє найкраще.
- Від того часу гурт їздить на фронт із виступами до наших захисників. Самому Вакарчуку вже надали звання старшого лейтенанта.
- За більш ніж півтора роки повномасштабної війни “Океан Ельзи” випустив три нові пісні – "Місто Марії", "Квіти мінних зон" і "Коли ми двоє" (дует з KOLA), а також випустив кавер на пісню Джо Кокера.
- Новий альбом за планом мав вийти у квітні 2022 року, проте дату релізу змінили.