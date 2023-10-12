Предупреждаем – ждать придется долго. Артист пообещал выпустить новый альбом только к следующей годовщине создания группы.

Интересно "Океан Эльзы" отмечает 29-летие: 10 незабываемых песен легендарной рок-группы

Святослав Вакарчук поздравил "Океан Эльзы" с 29-летием и поделился фото с коллегами из своей группы. На кадрах музыканты работают в студии.

Похоже, артисты уже начали работать над новыми песнями. Вакарчук, в свою очередь, анонсировал выход нового альбома на 2024 год.

Когда выпадает свободная минута между поездками на фронт и благотворительными концертами, всегда занимаемся музыкой. В следующем году будет новый альбом. А может и два. Наконец, пора уже… Надо же на юбилей (30 лет группы – 24 Канал) прийти не с пустыми руками,

– написал Святослав.

Святослав Вакарчук опубликовал фото группы из студии:

Деятельность группы "Океан Эльзы" во время войны