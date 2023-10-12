За цей нелегкий та тривалий творчий шлях музиканти випустили чимало хітів. Вони й сьогодні продовжують тішити фанів новими треками. Так, 24 Канал зібрав 10 найпопулярніших пісень О.Е., які ви можете послухати далі.

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Десятка хітів рок-гурту "Океан Ельзи"

"Океан Ельзи" – "Обійми": дивіться відео онлайн

"Океан Ельзи" – "Не йди": дивіться відео онлайн

"Океан Ельзи & Один в каное" – "Місто весни": дивіться відео онлайн

"Океан Ельзи" – "Без тебе": дивіться відео онлайн

"Океан Ельзи" – "Не твоя війна": дивіться відео онлайн

"Океан Ельзи" – "Я так хочу": дивіться відео онлайн

"Океан Ельзи" – "Мить": дивіться відео онлайн

"Океан Ельзи" – "Без бою": дивіться відео онлайн

"Океан Ельзи" – "На небі": дивіться відео онлайн

"Океан Ельзи" – "Все буде добре": дивіться відео онлайн