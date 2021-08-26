Святкують "перламутрове весілля": Тіна Кароль показала архівне фото батьків

Популярна українська співачка Тіна Кароль майже ніколи не показує світлини зі своїми батьками. Та цього разу зірка опублікувала їхнє фото з домашнього архіву та привітала з 42 річницею весілля.

Відома українська співачка Тіна Кароль поділилась з шанувальниками рідкісним знімком. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала миловидне фото батьків з домашнього архіву.

Цікаво Сергій Бабкін показав рідкісне фото з мамою у її день народження

Архівне фото батьків Тіни Кароль

Знаменитість показала фото батьків Світлани та Григорія з їхнього весілля. Мама співачки позує у білій сукні та з фатою, а батько – у чорному костюмі з метеликом. Новоспечене подружжя усміхалось перед камерою.

Тіна Кароль поділилась, що 26 серпня пара Ліберман святкує 42 річницю весілля, яке також називають "перламутровим". Вона привітала батьків зі святковою датою.

42 роки разом! Бажаю всім такого міцного кохання,

– написала зірка.



Григорій та Світлана Ліберман / Фото з інстаграм-сторіз

Цікаво, що батьки Тіни Кароль живуть в Києві. Туди вони переїхали, коли зіркова донька здобула популярність. Та раніше артистка розповідала, що рідко бачиться з батьками через те, що в них різні світогляди. Однак Тіна намагається берегти традиції, тому відвідує рідних на релігійні свята та дні народження.

У День матері Кароль також ділилась зворушливим фото матері Світлани, а також показала старшого брата Станіслава.