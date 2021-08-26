Успішний український співак Сергій Бабкін кілька днів провів у святкуванні важливих подій. Після Дня Незалежності артист відправився привітати маму Ніну з днем народження.

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День народження мами Сергія Бабкіна

Родина Бабкіних майже у повному складі відправилась до Харкова з Києва. Музикант показав, що їде на святкування ювілею матері разом з дружиною Сніжаною, донькою Веселиною та молодшим сином Єлисеєм.

Ми всією нашою молодою компанією їдемо до нашої бабусі Ніни, моєї мами. Їдемо в ресторан святкувати день народження. У неї сьогодні ювілей – 25 років,

– пожартував Сергій Бабкін.



Сергій Бабкін з донькою / Фото з інстаграм-сторіз

Після прибуття додому знаменитість вручив неньці великий букет квітів. Бабкін показав також рідкісне фото з мамою Ніною, на якому ніжно її обіймає. Родина святкувала день народження в одному з ресторанів міста.



Сергій Бабкін з мамою / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, що Сергій Бабкін здебільшого приховує особисте життя. Він тільки нещодавно почав показувати обличчя молодшого сина Єлисея. Майже через місяць після його другого дня народження артист вперше поділився світлиною з малюком. Тоді шанувальники зазначали, що Єлисей неабияк схожий на зіркового батька.

Сергій та Сніжана Бабкіни виховують трьох дітей – у їхній поїздці до Харкова не вистачало Артура, старшого сина. Також музикант має сина Іллю від першого шлюбу.