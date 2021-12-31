У святкових family look: Настя Каменських і Потап захопили романтичними новорічними фото

Напередодні Нового року українські зірки діляться святковими сімейними фото. Настя Каменських та Потап також опублікували новорічну світлину.

Романтичні фото з'явилися на особистій сторінці українського репера та продюсера Потапа. Серія кадрів зібрала понад 75 тисяч вподобань.

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Зворушливі фото Потапа й Насті Каменських

Зіркове подружжя знялось у романтичній новорічній фотосесії. Вони позували вдома на тлі ялинки, яку прикрашали разом.

Настя Каменських і Потап постали перед камерою у святкових family look. Вони одягнули сині джинси та милі блакитні светри з оленями.

Настя Каменських також зробила яскравий макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями й нафарбувала губи нюдовою помадою.



Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму Потапа



Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму Потапа

, зірки також розповіли, як проведуть Новий рік . Для співачки це вдала нагода побути з друзями та рідними. "Запросити їх до себе додому, прикрасити ялинку, накрити стіл та повеселитися від душі! Я дуже люблю проводити час у родинному колі, але цього року я навчилася цінувати такі моменти ще більше. Я дуже сумую за татом, і тепер намагаюся ще частіше говорити найдорожчим своїм людям, як сильно я їх люблю", – розповіла Каменських.

Прихильники засипали подружжя компліментами у коментарях під дописом: