У святкових family look: Настя Каменських і Потап захопили романтичними новорічними фото
Джерело:інстаграм Потапа
Напередодні Нового року українські зірки діляться святковими сімейними фото. Настя Каменських та Потап також опублікували новорічну світлину.
Романтичні фото з'явилися на особистій сторінці українського репера та продюсера Потапа. Серія кадрів зібрала понад 75 тисяч вподобань.
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Зворушливі фото Потапа й Насті Каменських
Зіркове подружжя знялось у романтичній новорічній фотосесії. Вони позували вдома на тлі ялинки, яку прикрашали разом.
Настя Каменських і Потап постали перед камерою у святкових family look. Вони одягнули сині джинси та милі блакитні светри з оленями.
Настя Каменських також зробила яскравий макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями й нафарбувала губи нюдовою помадою.
Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму Потапа
Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму Потапа
Прихильники засипали подружжя компліментами у коментарях під дописом:
- "Це надто мило";
- "Ви нереально круті";
- "Светрики – вогонь. Ви також";
- "Оце класні фото";
- "Будьте здорові та щасливі";
- "Дуже красиві та милі";
- "Класні. Дуже пасує цей колір обом".