Романтические фото появились на личной странице украинского рэпера и продюсера Потапа. Серия кадров собрала более 75 тысяч лайков.
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Трогательные фото Потапа и Насти Каменских
Звездные супруги снялись в романтической новогодней фотосессии. Они позировали дома на фоне елки, которую украшали вместе.
Настя Каменских и Потап предстали перед камерой в праздничных family look. Они надели синие джинсы и милые голубые свитера с оленями.
Настя Каменских также сделала яркий макияж. Она подчеркнула глаза коричневыми тенями и накрасила губы нюдовой помадой.
Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма Потапа
Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма Потапа
Поклонники засыпали супругов комплиментами в комментариях под заметкой:
- "Это слишком мило";
- "Вы нереально круты";
- "Свитерки – огонь. Вы тоже";
- "Вот классные фото";
- "Будьте здоровы и счастливы";
- "Очень красивые и милые";
- "Классные. Очень подходит этот цвет обоим".