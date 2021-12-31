Романтические фото появились на личной странице украинского рэпера и продюсера Потапа. Серия кадров собрала более 75 тысяч лайков.

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Трогательные фото Потапа и Насти Каменских

Звездные супруги снялись в романтической новогодней фотосессии. Они позировали дома на фоне елки, которую украшали вместе.

Настя Каменских и Потап предстали перед камерой в праздничных family look. Они надели синие джинсы и милые голубые свитера с оленями.

Настя Каменских также сделала яркий макияж. Она подчеркнула глаза коричневыми тенями и накрасила губы нюдовой помадой.


Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма Потапа


Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма Потапа

Поклонники засыпали супругов комплиментами в комментариях под заметкой:

  • "Это слишком мило";
  • "Вы нереально круты";
  • "Свитерки – огонь. Вы тоже";
  • "Вот классные фото";
  • "Будьте здоровы и счастливы";
  • "Очень красивые и милые";
  • "Классные. Очень подходит этот цвет обоим".