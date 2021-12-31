Відома українська співачка MamaRika опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі нові фото. Серія миловидних кадрів підкорила мережу.
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Нові сімейні фото MamaRika
Перед Новим роком виконавиця влаштувала теплу сімейну фотосесію. MamaRika позувала перед камерою з чоловіком Сергієм, сином Давідом та чотирилапим улюбленцем на тлі ялинки.
Зірка не підбирала розкішного образу, а позувала у повсякденному вбранні. Оскільки головним на фото були не аутфіти, а щасливі обличчя подружжя.
Підсумки кажете? На цих фото найкраще що сталося зі мною не тільки за останній рік, а за все життя. Люблю до неба і назад… В мене все,
– поділилась співачка.
MamaRika з чоловіком і сином / Фото з інстаграму зірки
MamaRika з чоловіком і сином / Фото з інстаграму зірки
Нові сімейні фото MamaRika зворушили мережу. Шанувальники діляться враженнями від кадрів у коментарях:
- "Ви тут такі смішнючі. З прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим";
- "Дуже мило";
- "Обожнюю вашу пару, обожнюю вашу сім'ю! Ви такі гарні! Щасливі разом!";
- "Ви чарівні";
- "Ви класні";
- "Ви просто неймовірні";
- "Супер";
- "Які прекрасні".