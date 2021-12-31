Романтичні фото з'явилися на особистій сторінці українського репера та продюсера Потапа. Серія кадрів зібрала понад 75 тисяч вподобань.
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Зворушливі фото Потапа й Насті Каменських
Зіркове подружжя знялось у романтичній новорічній фотосесії. Вони позували вдома на тлі ялинки, яку прикрашали разом.
Настя Каменських і Потап постали перед камерою у святкових family look. Вони одягнули сині джинси та милі блакитні светри з оленями.
Настя Каменських також зробила яскравий макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями й нафарбувала губи нюдовою помадою.
Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму Потапа
Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму Потапа
Прихильники засипали подружжя компліментами у коментарях під дописом:
- "Це надто мило";
- "Ви нереально круті";
- "Светрики – вогонь. Ви також";
- "Оце класні фото";
- "Будьте здорові та щасливі";
- "Дуже красиві та милі";
- "Класні. Дуже пасує цей колір обом".