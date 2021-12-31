Романтичні фото з'явилися на особистій сторінці українського репера та продюсера Потапа. Серія кадрів зібрала понад 75 тисяч вподобань.

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Зворушливі фото Потапа й Насті Каменських

Зіркове подружжя знялось у романтичній новорічній фотосесії. Вони позували вдома на тлі ялинки, яку прикрашали разом.

Настя Каменських і Потап постали перед камерою у святкових family look. Вони одягнули сині джинси та милі блакитні светри з оленями.

Настя Каменських також зробила яскравий макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями й нафарбувала губи нюдовою помадою.


Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму Потапа


Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму Потапа

Прихильники засипали подружжя компліментами у коментарях під дописом:

  • "Це надто мило";
  • "Ви нереально круті";
  • "Светрики – вогонь. Ви також";
  • "Оце класні фото";
  • "Будьте здорові та щасливі";
  • "Дуже красиві та милі";
  • "Класні. Дуже пасує цей колір обом".