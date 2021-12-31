Романтичні фото з'явилися на особистій сторінці українського репера та продюсера Потапа. Серія кадрів зібрала понад 75 тисяч вподобань.

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Зворушливі фото Потапа й Насті Каменських

Зіркове подружжя знялось у романтичній новорічній фотосесії. Вони позували вдома на тлі ялинки, яку прикрашали разом.

Настя Каменських і Потап постали перед камерою у святкових family look. Вони одягнули сині джинси та милі блакитні светри з оленями.

Настя Каменських також зробила яскравий макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями й нафарбувала губи нюдовою помадою.



Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму Потапа



Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму Потапа

Зазначимо, зірки також розповіли, як проведуть Новий рік. Для співачки це вдала нагода побути з друзями та рідними. "Запросити їх до себе додому, прикрасити ялинку, накрити стіл та повеселитися від душі! Я дуже люблю проводити час у родинному колі, але цього року я навчилася цінувати такі моменти ще більше. Я дуже сумую за татом, і тепер намагаюся ще частіше говорити найдорожчим своїм людям, як сильно я їх люблю", – розповіла Каменських.

Прихильники засипали подружжя компліментами у коментарях під дописом: