Мер'єм Узерлі найбільш відома через свою роль Насті Лісовської у серіалі "Величне століття. Роксолана". У кіно Узерлі зіграла легендарну українку, яка з турецької полонянки стала Роксоланою – улюбленою дружиною султана Сулеймана Пишного.

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Ймовірно, акторці однаково, що коїться в Україні після того, як Росія розпочала тут війну. 5 березня у своєму інстаграмі Узерлі опублікувала фото, зроблені для російського журналу Hello. Акторка з'явилась на обкладинці видання за березень – квітень 2022 року.



Мер'єм Узерлі знялась для російського глянцю / Фото з інстаграму акторки

Реакція мережі

"Я розчарувалась у тобі, Мер'єм"

"Як акторка ти мені подобаєшся. Але серйозно, Росія? Саме зараз, коли українські діти гинуть через несправедливу агресії Росії проти України? Ця війна, викликана росіянами, жахлива"

"Припиніть підтримувати російські медіа! Допоможіть Україні!"

"Тепер я здогадуюсь, як виглядає з твого боку підтримка України"

"Ой-ой-ой, зіграла українку, а зараз в російському журналі".

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