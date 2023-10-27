Так, у День української писемності, який відзначають 27 жовтня, 24 Канал зібрав інформацію про світових знаменитостей, які розмовляють українською мовою. Про Мілу Йовович, Віру Фармігу та інших зірок – читайте далі.

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Міла Йовович

Зірка "П'ятого елементу" народилася в Києві, згодом проживала в Дніпрі, де відвідувала дитячий садок. Однак у віці 5 років дівчинка та її родина переїхали до Лондона, а потім остаточно емігрували до США. Попри те, що Міла живе далеко від України, вона залишається непохитною у підтримці своєї батьківщини. Знаменитість володіє українською мовою й демонструє це, виконуючи пісні рідною мовою.

Міла Йовович – "Ой у гаю при Дунаю": дивіться відео онлайн

Міла Йовович – Proud Mary: дивіться відео онлайн

Віра Фарміга

Голлівудська акторка народилася в сім’ї українців, які емігрували до штату Нью-Джерсі в США. У дитинстві дівчинка навчалася в українській католицькій школі й проявляла свої таланти у фольклорному ансамблі. Зараз відома актриса висловлює підтримку Україні та відкрито засуджує російську агресію. Навіть з'являючись у різноманітних телешоу, вона не втрачає нагоди згадати про своє українське походження.

Примітно, що у 2004 році Віра Фарміга навіть зіграла американку українського походження у фільмі "Доторкнувшись до зла". Крім того, на знак солідарності з Україною зірка продекламувала пронизливий вірш відомого українського поета Василя Симоненка та поділилася ним зі своїми підписниками в інстаграмі.

Кетрін Винник

Знаменитість походить з канадсько-української родини. У 1944 році її батьки, які були змушені втекти від радянської влади, шукали притулку в Німеччині, перш ніж у 1949 році зрештою оселилися в Торонто. Там Кетрін активно брала участь в скаутській організації "Пласт" і щонеділі відвідував місцеву українську школу, яку названо на честь Цьопи Паліїв. Зірка серіалу "Вікінги" також підтримує Україну, вона навіть долучилася до фандрейзингової платформи UNITED 24, де займається напрямом "Відбудова України".

Що цікаво, актриса інколи розмовляє українською з рідними, а батьки називають її Катруся чи Катерина.

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Міша Коллінз

Голлівудський актор Міша Коллінз, відомий за роллю в популярному серіалі "Неможливе", висловив непохитну підтримку нашій державі в умовах повномасштабного вторгнення. Він також став амбасадором UNITED 24 й навіть звернутись до українського народу державною мовою.

Тімоті Снайдер

Відомий американський історик вже тривалий час вивчає історію України й навіть записує навчальні відео англійською мовою, заглиблюючи іноземців у багату історію країни. З початком повномасштабного вторгнення він теж демонструє підтримку нашій державі й навіть під час деяких інтерв'ю відповідає на запитання українською.

Крім того, у День Незалежності посли фандрейзингової платформи UNITED 24 продекламували вірш Володимира Сосюри українською мовою. Вони зняли це на відео та опублікували в соцмережах ініціативи.

Хто долучився до привітання:

акторка Кетрін Винник,

астронавт Скотт Келлі,

режисер Мішель Хазанавічус,

актор Лієв Шрайбер,

акторка Іванна Сахно,

зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз,

футболіст Андрій Шевченко,

боксер Олександр Усик,

актор Марк Стронг.

Кожен з них виголосив певні рядки з вірша "Любіть Україну".