Так, в День украинской письменности, который отмечают 27 октября, 24 Канал собрал информацию о мировых знаменитостях, которые говорят на украинском языке. О Миле Йововиче, Вере Фармиге и других звездах – читайте дальше.

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Мила Йовович

Звезда "Пятого элемента" родилась в Киеве, потом проживала в Днепре, где посещала детский сад. Однако в возрасте 5 лет девочка и ее семья переехали в Лондон, а затем окончательно эмигрировали в США. Несмотря на то, что Мила живет далеко от Украины, она остается непоколебимой в поддержке своей родины. Знаменитость владеет украинским языком и демонстрирует это, исполняя песни на родном языке.

Мила Йовович – "Ой в роще при Дунае": смотрите видео онлайн

Мила Йовович – Proud Mary: смотрите видео онлайн

Вера Фармига

Голливудская актриса родилась в семье украинцев, эмигрировавших в штат Нью-Джерси в США. В детстве девочка училась в украинской католической школе и проявляла свои таланты в фольклорном ансамбле. Сейчас известная актриса выражает поддержку Украине и открыто осуждает российскую агрессию. Даже появляясь в различных телешоу, она не упускает возможности напомнить о своем украинском происхождении.

Примечательно, что в 2004 году Вера Фармига даже сыграла американку украинского происхождения в фильме "Прикоснувшись ко злу". Кроме того, в знак солидарности с Украиной звезда продекламировала пронзительное стихотворение известного украинского поэта Василия Симоненко и поделилась им со своими подписчиками в инстаграмме.

Кэтрин Винник

Знаменитость происходит из канадско-украинской семьи. В 1944 году ее родители, которые были вынуждены бежать от советской власти, искали убежища в Германии, прежде чем в 1949 году наконец-то поселились в Торонто. Там Кэтрин активно участвовала в скаутской организации "Пласт" и каждое воскресенье посещал местную украинскую школу, которая названа в честь Цепы Палиев. Звезда сериала "Викинги" также поддерживает Украину, она присоединилась к фандрейзинговой платформе UNITED 24, где занимается направлением "Восстановление Украины".

Что интересно, актриса иногда разговаривает по-украински с родными, а родители называют ее Катя или Екатерина.

"Светская жизнь": смотрите видео онлайн

Миша Коллинз

Голливудский актер Миша Коллинз, известный по роли в популярном сериале "Невозможное", выразил поддержку нашему государству в условиях полномасштабного вторжения. Он также стал послом UNITED 24 и даже обратиться к украинскому народу на государственном языке.

Тимоти Снайдер

Известный американский историк уже долгое время изучает историю Украины и даже записывает обучающие видео на английском языке, углубляя иностранцев в богатую историю страны. С началом полномасштабного вторжения он тоже демонстрирует поддержку Украины и даже во время некоторых интервью отвечает на вопросы на украинском.

Кроме того, в День Независимости послы фандрейзинговой платформы UNITED 24 продекламировали стихотворение Владимира Сосюры на украинском языке. Они сняли это на видео и опубликовали в соцсетях инициативы.

Кто присоединился к поздравлению:

  • актриса Кэтрин Винник,
  • астронавт Скотт Келли,
  • режиссер Мишель Хазанавичюс,
  • актер Лиев Шрайбер,
  • актриса Иванна Сахно,
  • звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз,
  • футболист Андрей Шевченко,
  • боксер Александр Усик,
  • актер Марк Стронг.

Каждый из них произнес определенные строчки из стихотворения "Любите Украину".