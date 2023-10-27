Так, в День украинской письменности, который отмечают 27 октября, 24 Канал собрал информацию о мировых знаменитостях, которые говорят на украинском языке. О Миле Йововиче, Вере Фармиге и других звездах – читайте дальше.
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Мила Йовович
Звезда "Пятого элемента" родилась в Киеве, потом проживала в Днепре, где посещала детский сад. Однако в возрасте 5 лет девочка и ее семья переехали в Лондон, а затем окончательно эмигрировали в США. Несмотря на то, что Мила живет далеко от Украины, она остается непоколебимой в поддержке своей родины. Знаменитость владеет украинским языком и демонстрирует это, исполняя песни на родном языке.
Мила Йовович – "Ой в роще при Дунае": смотрите видео онлайн
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Вера Фармига
Голливудская актриса родилась в семье украинцев, эмигрировавших в штат Нью-Джерси в США. В детстве девочка училась в украинской католической школе и проявляла свои таланты в фольклорном ансамбле. Сейчас известная актриса выражает поддержку Украине и открыто осуждает российскую агрессию. Даже появляясь в различных телешоу, она не упускает возможности напомнить о своем украинском происхождении.
Примечательно, что в 2004 году Вера Фармига даже сыграла американку украинского происхождения в фильме "Прикоснувшись ко злу". Кроме того, в знак солидарности с Украиной звезда продекламировала пронзительное стихотворение известного украинского поэта Василия Симоненко и поделилась им со своими подписчиками в инстаграмме.
Кэтрин Винник
Знаменитость происходит из канадско-украинской семьи. В 1944 году ее родители, которые были вынуждены бежать от советской власти, искали убежища в Германии, прежде чем в 1949 году наконец-то поселились в Торонто. Там Кэтрин активно участвовала в скаутской организации "Пласт" и каждое воскресенье посещал местную украинскую школу, которая названа в честь Цепы Палиев. Звезда сериала "Викинги" также поддерживает Украину, она присоединилась к фандрейзинговой платформе UNITED 24, где занимается направлением "Восстановление Украины".
Что интересно, актриса иногда разговаривает по-украински с родными, а родители называют ее Катя или Екатерина.
"Светская жизнь": смотрите видео онлайн
Миша Коллинз
Голливудский актер Миша Коллинз, известный по роли в популярном сериале "Невозможное", выразил поддержку нашему государству в условиях полномасштабного вторжения. Он также стал послом UNITED 24 и даже обратиться к украинскому народу на государственном языке.
Тимоти Снайдер
Известный американский историк уже долгое время изучает историю Украины и даже записывает обучающие видео на английском языке, углубляя иностранцев в богатую историю страны. С началом полномасштабного вторжения он тоже демонстрирует поддержку Украины и даже во время некоторых интервью отвечает на вопросы на украинском.
Кроме того, в День Независимости послы фандрейзинговой платформы UNITED 24 продекламировали стихотворение Владимира Сосюры на украинском языке. Они сняли это на видео и опубликовали в соцсетях инициативы.
Кто присоединился к поздравлению:
- актриса Кэтрин Винник,
- астронавт Скотт Келли,
- режиссер Мишель Хазанавичюс,
- актер Лиев Шрайбер,
- актриса Иванна Сахно,
- звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз,
- футболист Андрей Шевченко,
- боксер Александр Усик,
- актер Марк Стронг.
Каждый из них произнес определенные строчки из стихотворения "Любите Украину".