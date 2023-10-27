Так, в День украинской письменности, который отмечают 27 октября, 24 Канал собрал информацию о мировых знаменитостях, которые говорят на украинском языке. О Миле Йововиче, Вере Фармиге и других звездах – читайте дальше.

Не упустите Едва не погиб, – близкая подруга Козловского рассказала о его службе на фронте

Мила Йовович

Звезда "Пятого элемента" родилась в Киеве, потом проживала в Днепре, где посещала детский сад. Однако в возрасте 5 лет девочка и ее семья переехали в Лондон, а затем окончательно эмигрировали в США. Несмотря на то, что Мила живет далеко от Украины, она остается непоколебимой в поддержке своей родины. Знаменитость владеет украинским языком и демонстрирует это, исполняя песни на родном языке.

Мила Йовович – "Ой в роще при Дунае": смотрите видео онлайн

Мила Йовович – Proud Mary: смотрите видео онлайн

Вера Фармига

Голливудская актриса родилась в семье украинцев, эмигрировавших в штат Нью-Джерси в США. В детстве девочка училась в украинской католической школе и проявляла свои таланты в фольклорном ансамбле. Сейчас известная актриса выражает поддержку Украине и открыто осуждает российскую агрессию. Даже появляясь в различных телешоу, она не упускает возможности напомнить о своем украинском происхождении.

Примечательно, что в 2004 году Вера Фармига даже сыграла американку украинского происхождения в фильме "Прикоснувшись ко злу". Кроме того, в знак солидарности с Украиной звезда продекламировала пронзительное стихотворение известного украинского поэта Василия Симоненко и поделилась им со своими подписчиками в инстаграмме.

Кэтрин Винник

Знаменитость происходит из канадско-украинской семьи. В 1944 году ее родители, которые были вынуждены бежать от советской власти, искали убежища в Германии, прежде чем в 1949 году наконец-то поселились в Торонто. Там Кэтрин активно участвовала в скаутской организации "Пласт" и каждое воскресенье посещал местную украинскую школу, которая названа в честь Цепы Палиев. Звезда сериала "Викинги" также поддерживает Украину, она присоединилась к фандрейзинговой платформе UNITED 24, где занимается направлением "Восстановление Украины".

Что интересно, актриса иногда разговаривает по-украински с родными, а родители называют ее Катя или Екатерина.

"Светская жизнь": смотрите видео онлайн

Миша Коллинз

Голливудский актер Миша Коллинз, известный по роли в популярном сериале "Невозможное", выразил поддержку нашему государству в условиях полномасштабного вторжения. Он также стал послом UNITED 24 и даже обратиться к украинскому народу на государственном языке.

Тимоти Снайдер

Известный американский историк уже долгое время изучает историю Украины и даже записывает обучающие видео на английском языке, углубляя иностранцев в богатую историю страны. С началом полномасштабного вторжения он тоже демонстрирует поддержку Украины и даже во время некоторых интервью отвечает на вопросы на украинском.

Кроме того, в День Независимости послы фандрейзинговой платформы UNITED 24 продекламировали стихотворение Владимира Сосюры на украинском языке. Они сняли это на видео и опубликовали в соцсетях инициативы.

Кто присоединился к поздравлению:

актриса Кэтрин Винник,

астронавт Скотт Келли,

режиссер Мишель Хазанавичюс,

актер Лиев Шрайбер,

актриса Иванна Сахно,

звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз,

футболист Андрей Шевченко,

боксер Александр Усик,

актер Марк Стронг.

Каждый из них произнес определенные строчки из стихотворения "Любите Украину".