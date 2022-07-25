Еліна Світоліна побувала на концерті Вакарчука у Відні: "Ми не здамося без бою"

Тенісистка Еліна Світоліна зараз перебуває у Відні. Там вона зустрілася зі Святославом Вакарчуком, який разом з гуртом "Океан Ельзи" давав концерт.

"Океан Ельзи" разом з іншими артистами робить все, щоб наблизити перемогу. Оскільки колектив має шанувальники у різних країнах світу, то відправився на гастролі, щоб зустрітися з фанатами та зібрати кошти на допомогу Україні.

Дивіться також Вєрка Сердючка запалила публіку новою кричалкою про путіна на концерті в Києві

Світоліна зустрілася з Вакарчуком у Відні

В інстаграмі спортсменка опублікувала фото та відео з концерту. Вона зустрілася зі Святославом за лаштунками та подякувала йому за той чудовий вечір, який нагадав дім.

Друже, дякую, що ти подарував мені неймовірний вечір у колі українців та наших друзів. Ти правий – ми не здамося без бою,

– написала в публікації Еліна.

Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:

У коментарях Вакарчук подякував Еліні за присутність та концерті та приємні слова. Прихильники спортсменки також поділилися враженнями від публікації.