"Океан Эльзы" вместе с другими артистами делает все, чтобы приблизить победу. Поскольку у коллектива есть поклонники в разных странах мира, то отправился на гастроли, чтобы встретиться с фанатами и собрать средства на помощь Украине.
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Свитолина встретилась с Вакарчуком в Вене
В инстаграмме спортсменка опубликовала фото и видео с концерта. Она встретилась со Святославом за кулисами и поблагодарила его за тот прекрасный вечер, который напомнил дом.
Друг, спасибо, что ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев и наших друзей. Ты прав – мы не сдадимся без боя,
– написала в публикации Элина.
Для просмотра всех фото и видео пролистывайте справа:
В комментариях Вакарчук поблагодарил Элину за присутствие и концерт и приятные слова. Поклонники спортсменки также поделились впечатлениями от публикации.
- "Спасибо всем вам, Элина!"
- "Такая красивая и содержательная музыка, она прикасается к глубине сердца и зажигает его огнем! Каждая песня рассказывает историю!"
- "Очень круто!"
- "Все будет Украина!"
- "Очень классно!"