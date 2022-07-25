"Океан Ельзи" разом з іншими артистами робить все, щоб наблизити перемогу. Оскільки колектив має шанувальники у різних країнах світу, то відправився на гастролі, щоб зустрітися з фанатами та зібрати кошти на допомогу Україні.
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Світоліна зустрілася з Вакарчуком у Відні
В інстаграмі спортсменка опублікувала фото та відео з концерту. Вона зустрілася зі Святославом за лаштунками та подякувала йому за той чудовий вечір, який нагадав дім.
Друже, дякую, що ти подарував мені неймовірний вечір у колі українців та наших друзів. Ти правий – ми не здамося без бою,
– написала в публікації Еліна.
Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:
У коментарях Вакарчук подякував Еліні за присутність та концерті та приємні слова. Прихильники спортсменки також поділилися враженнями від публікації.
- "Дякуємо всім вам, Еліно!"
- "Така красива і змістовна музика, вона торкається до глибини серця і запалює його вогнем! Кожна пісня розповідає історію!"
- "Дуже круто!"
- "Все буде Україна!"
- "Дуже класно!"