Лобода відповіла на чутки, що стане персоною нон грата в Литві: відео на колінах з прапором

Ексгастролерка Світлана Лобода знову опинилася в центрі уваги. Усе тому, що ризикує загриміти до "чорного списку" в Литві. Про це повідомила прес-секретарка литовського МЗС, але сама співачка спростувала чутки.

Якщо мер Борисполя вважає Лободу "справжньою українкою", то в Литві думають інакше. Там не хочуть, щоб колишня любителька Росії приїжджала до них з концертами, навіть якщо частина зароблених грошей піде на допомогу Україні. Аби зірвати тур, литовське МЗС хоче зробити зірку персоною нон грата, як і всіх російських селебріті. Проте вона сама про це нічого не чула.

Важливо Світлану Лободу занесуть до списку персон нон грата у Литві: у чому причина

Світлана Лобода відреагувала на чутки про "чорний список" у Литві

Співачка, яка задонатила найбільшу суму у фонд Єфросиніної, оголосила, що в'їзд у Литву їй поки не заборонили, тож концерти у Шяуляї, Клайпеді, Паневежисі та Вільнюсі відбудуться.

Черговий вкид та чорний піар у мій бік. Прошу ЗМІ не підтримувати цю інформацію. На сьогодні жодної офіційної заборони на мій в'їзд до Литви немає. Мої заплановані концерти у Литві на підтримку України відбудуться,

– відреагувала Світлана Лобода.

У коментарях її підтримали кум Анатолій Анатоліч, дружина Монатіка Ірина та грузинський модельєр Бічолла.

Цікаво, що цю заяву Лобода опублікувала під відео з концерту, на якому на колінах ставить автограф на синьо-жовтому прапорі та вигукує: "Перемога за нами! Слава Україні. Героям Слава". У відповідь на ці слова публіка вибухнула криками та оваціями.