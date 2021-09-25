Світлана Тарабарова знову показала донечку: нові фото та відео

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова днями вперше показала обличчя донечки Марії. Тепер виконавиця опублікувала яскраві кадри зі святкування її першого дня народження.

Світлана Тарабарова рік тому вдруге стала мамою. Старший син Іван вже давно з'являється на її фотографіях, а обличчя молодшої доньки Марії прихильники побачили лише через рік після народження.

До теми Світлана Тарабарова вперше показала обличчя доньки: миловидні фото

Нові кадри доньки Світлани Тарабарової

Виконавиця відсвяткувала особливий осінній день у колі найрідніших. Вона влаштувала атмосферне сімейне свято у власному заміському будинку.

Іменинницю зіркова матуся одягнула в неймовірно гарну світло-коричневу сукню з білим комірчиком. Святковий образ Марії довершив обруч з бантиком. Її сфотографували з великим тортом і зняли на відео, коли красуня щиро усміхалася.

До публікації Світлана прикріпила селфі з донькою. На її обличчі також сяяла усмішка. Артистка неймовірно щаслива, що виховує двох чудових діток.

Будь собою, будь щасливою! Ми любимо тебе безмежно! Щасливого дня народження, крихітко Маріє! Твоя родина і друзі,

– з ніжністю підписала кадри Тарабарова.

Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:

У коментарях прихильники знаменитості також засипали її донечку привітаннями й теплими словами.