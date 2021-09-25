Светлана Тарабарова год назад второй раз стала мамой. Старший сын Иван уже давно появляется на ее фотографиях, а лицо младшей дочери Марии поклонники увидели лишь через год после рождения.

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Исполнительница отпраздновала особый осенний день в кругу самых родных. Она устроила атмосферный семейный праздник в собственном загородном доме.

Именинницу звездная мамочка одела в невероятно красивое светло-коричневое платье с белым воротничком. Праздничный образ Марии довершил обруч с бантиком. Ее сфотографировали с большим тортом и сняли на видео, когда красавица искренне улыбалась.

К публикации Светлана прикрепила селфи с дочкой. На ее лице также сияла улыбка. Артистка невероятно счастлива, что воспитывает двух замечательных деток.

Будь собой, будь счастливой! Мы любим тебя безгранично! Счастливого дня рождения, крошка Мария! Твоя семья и друзья,

– с нежностью подписала кадры Тарабарова.

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В комментариях поклонники знаменитости также засыпали ее дочь поздравлениями и теплыми словами.