Світлана Тарабарова рік тому вдруге стала мамою. Старший син Іван вже давно з'являється на її фотографіях, а обличчя молодшої доньки Марії прихильники побачили лише через рік після народження.

До теми Світлана Тарабарова вперше показала обличчя доньки: миловидні фото

Нові кадри доньки Світлани Тарабарової

Виконавиця відсвяткувала особливий осінній день у колі найрідніших. Вона влаштувала атмосферне сімейне свято у власному заміському будинку.

Іменинницю зіркова матуся одягнула в неймовірно гарну світло-коричневу сукню з білим комірчиком. Святковий образ Марії довершив обруч з бантиком. Її сфотографували з великим тортом і зняли на відео, коли красуня щиро усміхалася.

До публікації Світлана прикріпила селфі з донькою. На її обличчі також сяяла усмішка. Артистка неймовірно щаслива, що виховує двох чудових діток.

Будь собою, будь щасливою! Ми любимо тебе безмежно! Щасливого дня народження, крихітко Маріє! Твоя родина і друзі,

– з ніжністю підписала кадри Тарабарова.

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У коментарях прихильники знаменитості також засипали її донечку привітаннями й теплими словами.