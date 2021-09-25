Світлана Тарабарова рік тому вдруге стала мамою. Старший син Іван вже давно з'являється на її фотографіях, а обличчя молодшої доньки Марії прихильники побачили лише через рік після народження.
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Нові кадри доньки Світлани Тарабарової
Виконавиця відсвяткувала особливий осінній день у колі найрідніших. Вона влаштувала атмосферне сімейне свято у власному заміському будинку.
Іменинницю зіркова матуся одягнула в неймовірно гарну світло-коричневу сукню з білим комірчиком. Святковий образ Марії довершив обруч з бантиком. Її сфотографували з великим тортом і зняли на відео, коли красуня щиро усміхалася.
До публікації Світлана прикріпила селфі з донькою. На її обличчі також сяяла усмішка. Артистка неймовірно щаслива, що виховує двох чудових діток.
Будь собою, будь щасливою! Ми любимо тебе безмежно! Щасливого дня народження, крихітко Маріє! Твоя родина і друзі,
– з ніжністю підписала кадри Тарабарова.
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У коментарях прихильники знаменитості також засипали її донечку привітаннями й теплими словами.
- "Сонечко! Маленька красуня! Хай буде найщасливішою завжди!"
- "Вітаємо крихітку і всю вашу неймовірно позитивну родину!"
- "Ще раз всією сім'єю бажаємо щастя цій принцесі! Крихітка Марія – наша красуня!"
- "Яка стильна малеча!"
- "Яка красуня! Нехай буде найщасливішою!"