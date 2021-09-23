Світлана Тарабарова рік приховувала обличчя доньки. Вона публікувала світлини з нею, однак Марія завжди була зображена зі спини або збоку. Тепер артистка наважилася познайомити прихильників з донечкою.
Дивіться також Юрій Горбунов показав, як провів вечір зі старшим сином: миловидне фото
Світлана Тарабарова показала обличчя доньки
Артистка зробила зворушливу публікацію, де поділилася яскравими фотографіями малечі. Марію сфотографувала з великими рожевими кульками. Схоже, батьки зробили для неї справжнє свято.
Дівчинка позувала, сидячи в дитячому кріслі, та щиро усміхалася. Зіркова матуся одягнула її в комбінезон в тон кульок, а зачіску довершила красивими обручем з бантиком. На одному з фото братик Іван ніжно цілує сестричку в щічку.
Привіт, я Марія. І у мене сьогодні день народження! 1 рік!
– з ніжністю від імені доньки написала Світлана.
Також Тарабарова додала, що словами неможливо описати любов до цієї маленької принцеси.
⠀
Донька Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму співачки
Донька Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму співачки
Діти Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму співачки
Донька Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму співачки
Шанувальники артистки дуже раді, що вона нарешті показала донечку. У коментарях вони залишають багато приємних слів на адресу дівчинки. Також зазначають, що вона дуже схожа на Івана.
- "Вітаю маленьку красунечку. Нехай росте здоровою, розумною, щасливою дівчинкою. Маленька копія Івана".
- "Дуже гарна дівчинка, з днем народження!"
- "Вони ж однакові з Іваном! Це супер! Хай буде здоровою та щасливою! Всього найкращого!"