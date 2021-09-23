Світлана Тарабарова рік приховувала обличчя доньки. Вона публікувала світлини з нею, однак Марія завжди була зображена зі спини або збоку. Тепер артистка наважилася познайомити прихильників з донечкою.

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Світлана Тарабарова показала обличчя доньки

Артистка зробила зворушливу публікацію, де поділилася яскравими фотографіями малечі. Марію сфотографувала з великими рожевими кульками. Схоже, батьки зробили для неї справжнє свято.

Дівчинка позувала, сидячи в дитячому кріслі, та щиро усміхалася. Зіркова матуся одягнула її в комбінезон в тон кульок, а зачіску довершила красивими обручем з бантиком. На одному з фото братик Іван ніжно цілує сестричку в щічку.

Привіт, я Марія. І у мене сьогодні день народження! 1 рік!

– з ніжністю від імені доньки написала Світлана.

Також Тарабарова додала, що словами неможливо описати любов до цієї маленької принцеси.

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Донька Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму співачки



Донька Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму співачки



Діти Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму співачки



Донька Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму співачки

Шанувальники артистки дуже раді, що вона нарешті показала донечку. У коментарях вони залишають багато приємних слів на адресу дівчинки. Також зазначають, що вона дуже схожа на Івана.