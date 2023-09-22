Мені неприємно і боляче, – Світлана Тарабарова розповіла, як її образив Потап

У лютому репер Потап випустив трек "Волонтер", який здійняв чимало галасу в мережі. Так, багато українських знаменитостей розкритикували пісню. Зокрема, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин та продюсер Ігор Кондратюк. Днями про трек також висловилась співачка Світлана Тарабарова.

За словами виконавиці, Олексій написав образливий текст про українських дівчат. Тож Світлана зауважила, що попри те, що вона не служить в ЗСУ, їй все одно було неприємно чути цю пісню.

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Світлана Тарабарова висловилася про трек Потапа

Співачка поділилася, що їй не сподобалася пісня, оскільки вона здалася їй образливою. Водночас Тарабарова зазначила, що Потап вже перепросив через трек, і це, на її думку, було правильним рішенням.

Треба тримати руку на пульсі та бути на одній хвилі з людьми. Олексій 100% втратив цю руку на пульсі, тому що написати таке про українських дівчат — це дуже образливо! Я не в формі, але відчула, як мені неприємно і боляче. Але, наскільки я знаю, Олексій попросив вибачення. Ми маємо стати такими людьми, що, коли хтось багато робить, а ще і знаходить в собі сили перепросити — це круто,

– розповіла Світлана.

Інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою: дивіться відео онлайн

Чому Потапа критикують через пісню

У лютому Потап презентував композицію "Волонтер". Трек мав стати присвятою та підтримкою для тих, хто допомагає Україні, але став об'єктом критики та обурення.

Слухачі розкритикували пісню за спрощений та подекуди еротизований текст з рядками "танцюй, мала" чи "не питай, де ночі провела, я волонтерила". Одні вважають, що пісня принизила волонтерів, інша – що зробила їх модними та популярними.

Через значну хвилю хейту продюсер навіть закрив коментарі під кліпом у ютубі.

Згодом Олексій відреагував на негатив щодо треку. Тоді він наголосив, що не хотів нікого образити своєю піснею.

"Я можу бути різким, але завжди вмію попросити вибачення, коли для когось це здалось образливим. І дійсно – в цій пісні я не мав на меті образити когось, тож, будь ласка, не тримайте на мене зла. Якщо є люди, чиї почуття я зачепив, – я цього не хотів. Пісня може подобатись, може – ні. Це вибір людини, і я завжди його поважаю"