Вона зазначила, що страждає не лише донька, а й всі члени сім'ї. Зокрема, сама артистка майже не спить, тож дуже втомилась.

Вас також може зацікавити Був напружений, – дружина Мірошниченка розповіла, чи ладнає її син з названим братиком

Світлана Тарабарова розповіла про самопочуття

Виконавиця зауважила, що навіть тоді, коли має можливість поспати, організм все одно не може розслабитись.

Інколи мені здається, що я зламалась. Втома нереальна, так важко нормально не спати,

– зауважила артистка.



Світлана Тарабарова поскаржилась на сильну втому / Скриншот з інстаграм-сторіс

З'ясувалось, що в найменшої доньки артистки ріжуться зубки. Відтак Поліна майже не спить та страждає від болю. Через це також потерпають і мама, і батько, і її старші сестра з братом.

"Всім мамам бажаю сил", – додала Тарабарова.



В найменшої доньки Тарабарової прорізаються перші зубки / Скриншот з інстаграм-сторіс