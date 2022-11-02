Нещодавно відомий український ведучий Григорій Решетник днями виїхав за кордон. Там він працює на заходах – зачасту благодійних. Але в мережі однаково розпалюються суперечки з приводу доречності.

До слова Григорія Решетника з дружиною розкритикували за поїздку в Прагу: "А на фронт не хочеться"

Христина Решетник відповіла на хейт

Дружина телеведучого, яка разом з ним виїхала з України, поділилась міркуваннями. Вона вважає, що робота чоловіка – це показник того, наскільки люди вірять у перемогу.

Працювати на святкуваннях чи не працювати? Знаю, як це питання досі хвилює мого коханого, ми постійно це обговорюємо. Гриша часто веде благодійні заходи, допомагає збирати кошти на армію, а також багато людей хочуть бачити його ведучим на приватних заходах. Це дуже тішить, бо він – суперпрофі!

– поділилась Христина.

"І для мене ці святкування – найкращий показник віри в нашу перемогу – що, попри все, люди хочуть одружуватися, розписуватися, народжують, вагітніють і охрещують діток", – додала вона.

Дружина шоумена додала, що також зараз на часі дарувати людям емоції та радість, які вважає необхідними. Оскільки думає, що треба всюди шукати частинку позитиву. "Такі моменти повертають усіх до життя. І ми повинні акумулювати цю енергію любові, щастя, як би гірко на душі не було. Бо… кохання завжди перемагає".



Григорій Решетник з дружиною / Фото з інстаграму Григорія Решетника

Бурхлива реакція мережі

У коментарях під дописом більшість шанувальників погодилися з Христиною Решетник. Вони обирають варіант – "працювати".

"За кошти, які чоловік заробить, ви оплачуєте діткам школу, купляйте продукти й так далі. А це все іде на підтримання економіки. А також позитив і радість зараз всім необхідні";

"Ваша родина, це символ радості та свята, тому я вважаю що ви повинні працювати й робити людей щасливими в такі скрутні часи";

"Звісно потрібно працювати, і перемикатися, ми ж не роботи";

"Звичайно, працювати! У кожного свій хліб і всім потрібно дбати про свою родину";

"Звичайно, працювати. Така специфіка роботи, вести в тому числі розважальні заходи".

Але існують й інші думки, хоч їх і менше: