Популярна українська співачка Світлана Тарабарова виховує двох діток. Вона поділилася з шанувальниками миловидною світлиною, де показала старшого сина та його маленьку сестричку.

Джерело: інстаграм Світлани Тарабарової

Артистка часто публікує в мережі сімейні кадри. Вона з радістю розповідає хороші новини не лише з творчого, а й з особистого життя. Зокрема, велику увагу приділяє своїм дітям. На особистій сторінці в інстаграмі Світлана вкотре поширила чарівне фото.

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Фото дітей Світлани Тарабарової

Виконавиця вперше показала обличчя доньки. Тарабарова опублікувала у своєму профілі фото, де позують син Іван і донька Марія. Хлопчик постав перед камерою, сидячи на стильному дитячому стільці. Іван був одягнений у сіру піжаму з принтом. Він мило усміхався, чим зачарував прихильників своєї зіркової матусі.

Маленька Марія лежала навпроти братика. Дівчинка обернула голову до камери, тому фоловери Світлани нарешті хоча б трішки змогли побачити її обличчя. До цього співачка ділилася фотографіями, на яких показувала донечку боком або спиною.



Син і донька Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

У публікації Світлана попросила прихильників у коментарях поділитися рецептами смачних страв для малюків, оскільки вона хоче розширити меню. Підписники відгукнулися на її прохання та розповідають різноманітні рецепти. А також залишають багато компліментів на адресу Івана та Марії.