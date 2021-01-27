Популярная украинская певица Светлана Тарабарова воспитывает двух деток. Она поделилась с поклонниками милой фотографией, на которой показала старшего сына и его маленькую сестренку.

Источник: инстаграм Светланы Тарабаровой

Артистка часто публикует в сети семейные кадры. Она с радостью рассказывает хорошие новости не только творческой, но и личной жизни. В частности, большое внимание уделяет своим детям. На личной странице в инстаграме Светлана в очередной раз выложила волшебное фото.

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Фото детей Светланы Тарабаровой

Исполнительница впервые показала лицо дочери. Тарабарова опубликовала в своем профиле фото, на котором позируют сын Иван и дочь Мария. Мальчик предстал перед камерой, сидя на стильном детском стуле. Иван был одет в серую пижаму с принтом. Он мило улыбался, чем очаровал поклонников своей звездной мамочки.

Маленькая Мария лежала напротив брата. Девочка повернула голову к камере, поэтому фолловеры Светланы наконец хотя бы чуточку смогли увидеть ее лицо. До этого певица делилась фотографиями, на которых показывала доченьку боком или спиной.



Сын и дочь Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

В публикации Светлана попросила поклонников в комментариях поделиться рецептами вкусных блюд для малышей, поскольку она хочет расширить меню. Подписчики откликнулись на ее просьбу и рассказывают разнообразные рецепты. А также оставляют много комплиментов в адрес Ивана и Марии.