Светлана Тарабарова очаровала сеть фотографией сына и дочери
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова воспитывает двух деток. Она поделилась с поклонниками милой фотографией, на которой показала старшего сына и его маленькую сестренку.
Источник: инстаграм Светланы Тарабаровой
Артистка часто публикует в сети семейные кадры. Она с радостью рассказывает хорошие новости не только творческой, но и личной жизни. В частности, большое внимание уделяет своим детям. На личной странице в инстаграме Светлана в очередной раз выложила волшебное фото.
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Фото детей Светланы Тарабаровой
Исполнительница впервые показала лицо дочери. Тарабарова опубликовала в своем профиле фото, на котором позируют сын Иван и дочь Мария. Мальчик предстал перед камерой, сидя на стильном детском стуле. Иван был одет в серую пижаму с принтом. Он мило улыбался, чем очаровал поклонников своей звездной мамочки.
Маленькая Мария лежала напротив брата. Девочка повернула голову к камере, поэтому фолловеры Светланы наконец хотя бы чуточку смогли увидеть ее лицо. До этого певица делилась фотографиями, на которых показывала доченьку боком или спиной.
Сын и дочь Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой
В публикации Светлана попросила поклонников в комментариях поделиться рецептами вкусных блюд для малышей, поскольку она хочет расширить меню. Подписчики откликнулись на ее просьбу и рассказывают разнообразные рецепты. А также оставляют много комплиментов в адрес Ивана и Марии.
- Какие милые детки!
- Какие классные!
- Красота!
- Какие же они ангельские!
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