Відома українська співачка Світлана Тарабарова похизувалася ніжним аутфітом. Вона постала перед камерою у красивій сукні світло-зеленого кольору та вразила шанувальників жіночним аутфітом.

Зіркова матуся не лише ділиться моментами з творчого та особистого життя, а й часто показує свій look of the day і надихає шанувальниць на нові образи.

Днями вона позувала у власному заміському будинку, куди переїхала зовсім нещодавно, та похизувалася новим весняним аутфітом.

Ніжний look Світлани Тарабарової

Знаменитість позувала, сидячи на підлозі. Вона постала перед камерою у світло-зеленій сукні з легкої тканини. Струнку талію підкреслив в'язаний пояс в тон вбрання.

Світлана вирішила додати до образу аксесуарів, чим зробила його жіночнішим. Її вуха прикрашали лаконічні сережки-кільця, а шию – ланцюжок. Яскраве руде волосся артистка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж з персиковою помадою на губах.

Тарабарова щиро усміхалася та побажала багатотисячній аудиторії підписників гарного дня: "Всім хорошого дня!".



Весняний образ Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

