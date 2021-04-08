Лілія Ребрик вразила зухвалим фото зі зйомок: образ телеведучої
Ураїнська тедеведуча та акторка Лілія Ребрик в ранок четверга приголомшила прихильників новим фото. Вона постала перед камерою у чорному вбранні та з незвичною зачіскою.
Джерело:інстаграм Лесі Нікіюк
Знаменитість ледь не щодня публікує в мережі фото, де показує за лаштунки своє роботи на телебаченні. Зокрема, приділяє увагу образам, від яких її шанувальниці завжди в захваті.
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Зухвалий look Лілії Ребрик
Народна улюблениця оприлюднила чорно-білий та кольоровий знімки, на яких зображена в однаковому вбранні. Вона постала перед камерою у чорному вбранні з високою горловиною. Талію підкреслила за допомогою широкого коричневого пояса. Також серед аксесуарів вона обрала довгі та масивні коричнево-чорні сережки.
На обличчі Лілія зробила легкий макіяж з коричневими тінями на повіках і персиковою помадою на губах. Волосся вона зібрала у хвіст. Така зачіска додала образові зухвалості.
Зібралися! І кроком руш підкорювати світ! І хай тільки хтось спробує встати на шляху,
– написала в публікації Лілія Ребрик.
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