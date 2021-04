Известная украинская певица Светлана Тарабарова похвасталась нежным аутфитом. Она предстала перед камерой в красивом платье светло-зеленого цвета и поразила поклонников женственным аутфитом.

Звездная мама не только делится моментами с творческой и личной жизни, но и часто показывает свои look of the day и вдохновляет поклонниц на новые образы.

Смотрите также Лилия Ребрик поразила дерзким фото со съемок: образ телеведущей

На днях она позировала в собственном загородном доме, куда переехала совсем недавно, и похвасталась новым весенним аутфитом.

Нежный look Светланы Тарабаровой

Знаменитость позировала, сидя на полу. Она предстала перед камерой в светло-зеленом платье из легкой ткани. Стройную талию подчеркнул вязаный пояс в тон наряда.

Светлана решила добавить к образу аксессуары, чем сделала его женственным. Ее уши украшали лаконичные серьги-кольца, а шею – цепочка. Яркие рыжие волосы артистка уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж с персиковой помадой на губах.

Тарабарова искренне улыбалась и пожелала многотысячной аудитории подписчиков хорошего дня: "Всем хорошего дня!".



Весенний образ Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой



Весенний образ Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой