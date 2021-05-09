Світлана Тарабарова вперше показала обличчя доньки: зворушливі фото

З нагоди Дня матері співачка Світлана Тарабарова поділилася фото зі зворушливої зйомки з сином і донькою. На чуттєвих кадрах вона вперше показала обличчя Марії, якій зараз сім місяців.

Від самого народження доньки Марії популярна артистка ділилася фото з нею, однак ніколи не демонструвала її обличчя. У День матері Світлана Тарабарова вирішила підпустити шанувальників ближче й таки показала, як виглядає крихітка.

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З двома дітьми співачка знялася у зворушливій фотосесії, для якої обрала ніжну сукню білого кольору. Вона одягла довге плісироване вбрання вільного крою з об'ємними рукавами, а яскраво-руде волосся накрутила і вклала назад. У кадрі Світлана Тарабарова виглядала максимально природньо: з ледь помітним макіяжем і єдиним аксесуаром – золотими сережками-кільцями.

Артистка тримала на руках донечку Марію. Для дівчинки підібрали елегантне боді кремового кольору з рюшами на грудях і плечах. Схоже, вона дуже спокійна, адже замість того, щоб плакати, радісно усміхалася та горнулася до зіркової матусі.

Бути мамою – дивовижно і складно водночас, але ця подорож найдорожча. Всім мамам сьогодні солодкі обійми від мене та моїх малюків,

– чуттєво написала Світлана Тарабарова.

Світлана Тарабарова показала обличчя доньки / Фото з інстаграму

Світлана Тарабарова показала обличчя доньки / Фото з інстаграму Anex Baby

Світлана Тарабарова показала обличчя доньки / Фото з інстаграму

Радимо дізнатися Світлана Тарабарова зізналася, чому досі не показала батькам свою доньку

Зараз молодшій донці Світлани Тарабарової лише сім місяців. Шанувальники стверджують, що вона вже схожа на батька Олексія та засипають знаменитість компліментами:

"Марія схожа на батька";

"Які ви всі гарні";

"Бажаю вам завжди залишатись такою красивою та ніжною матусею для своїх діточок";

"Які красиві фотографії".

Світлана Тарабарова з донькою і сином / Фото з інстаграму