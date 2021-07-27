Світлана Тарабарова відсвяткувала день народження в Туреччині: відео
Джерело:інстаграм Світлани Тарабарової
Популярна українська співачка Світлана Тарабарова у понеділок, 26 липня, відсвяткувала день народження. З цієї нагоди вона з родиною відправилась на відпочинок у Туреччину.
Відомій українській співачці Світлані Тарабаровій 26 липня виповнився 31 рік. Свій день народження зірка вирішила провести яскраво та незабутньо.
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Як Тарабарова провела день народження
На святкування 31-річчя виконавиця відправилась в Анталію, що в Туреччині. Вона полетіла на відпочинок разом з двома дітьми, Іваном та Марією. В інстаграмі Світлана Тарабарова показала перше відео з відпустки.
На ньому знаменитість позує на тлі водоспаду. Вона обрала чорну сукню без бретелей з об'ємними рукавами, що мала дуже елегантний вигляд. Світлана Тарабарова тримала на руках 10-місячну доньку, яка тягнулась ручками до води.
У підписі до відео співачка подякувала усім за привітання та розповіла, як пройшов її день народження.
День фантастичний за напругою. Найважчий переліт з двома малюками, старт нової пісні, безліч дрібних та не зовсім питань, розбалансували мене майже вщент…
– поділилась Світлана Тарабарова.
Однак зірка зазначила, що гостинність готелю та море змили всі сумніви в тому, що наступний рік буде доленосним.
Зазначимо, цього літа Світлана Тарабарова вже літала до Болгарії. Щоправда, туди вона їздила з чоловіком та без дітей, адже мала в країні справи. У перерві між зйомками одного з проєктів вона насолоджувалась морем. Тепер зірка зможе відпочити повноцінно.