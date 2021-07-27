Відомій українській співачці Світлані Тарабаровій 26 липня виповнився 31 рік. Свій день народження зірка вирішила провести яскраво та незабутньо.

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Як Тарабарова провела день народження

На святкування 31-річчя виконавиця відправилась в Анталію, що в Туреччині. Вона полетіла на відпочинок разом з двома дітьми, Іваном та Марією. В інстаграмі Світлана Тарабарова показала перше відео з відпустки.

На ньому знаменитість позує на тлі водоспаду. Вона обрала чорну сукню без бретелей з об'ємними рукавами, що мала дуже елегантний вигляд. Світлана Тарабарова тримала на руках 10-місячну доньку, яка тягнулась ручками до води.

У підписі до відео співачка подякувала усім за привітання та розповіла, як пройшов її день народження.

День фантастичний за напругою. Найважчий переліт з двома малюками, старт нової пісні, безліч дрібних та не зовсім питань, розбалансували мене майже вщент…

– поділилась Світлана Тарабарова.

Однак зірка зазначила, що гостинність готелю та море змили всі сумніви в тому, що наступний рік буде доленосним.

Зазначимо, цього літа Світлана Тарабарова вже літала до Болгарії. Щоправда, туди вона їздила з чоловіком та без дітей, адже мала в країні справи. У перерві між зйомками одного з проєктів вона насолоджувалась морем. Тепер зірка зможе відпочити повноцінно.