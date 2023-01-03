У коричневому костюмі: вагітна Світлана Тарабарова показала нові фото

Співачка Світлана Тарабарова втретє вагітна. Тривалий час вона приховувала свій стан від публіки, а тепер часто публікує фото, де показує округлий животик.

Зараз Світлана Тарабарова щаслива, адже їй вдалося вивезти батьків з Херсона, який постійно перебуває під обстрілами окупантів. Вони разом відзначають новорічні свята.

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Також артистка часто публікує світлини, на яких показує округлий животик. Наразі Тарабарова не розсекречує стать третьої дитини, але дуже чекає на її народження.

Нові фото вагітної Світлани Тарабарової

Днями артистка опублікувала кілька фото, на яких зображена, позуючи в атмосферній фотостудії. Світлана постала перед камерою у красивому костюмі коричневого кольору, що складався зі штанів і сорочки, яку виконавиця одягнула на оголене тіло та не застібала.

Волосся Тарабарова зібрала у легкий пучок зверху, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Співачка щиро усміхалася, адже зовсім скоро вона втретє стане мамою.

Сил і настрою немає, натомість є класні фото, щоб підняти його і почитати ваші теплі коменти,

– написала виконавиця під знімками.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Нагадаємо, нещодавно Світлана публікувала в мережі новорічні фото, на яких зображена з чоловіком і дітьми біля ялинки вдома. Артистка зазначала, що ці кадри особливі, адже їх зробила її мама, яка нещодавно приїхала з Херсона.