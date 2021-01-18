Ще з Різдва у новому заміському будинку Світлани Тарабарової гостює сестра з донькою. Співачка вигадала, як розважити сина та племінницю на локдауні. Разом з батьками малята пекли та прикрашали печиво.

Через посилення карантинних обмежень батьки все більше часу проводять вдома з дітьми. Популярна співачка Світлана Тарабарова виховує двох нащадків – 2-річного сина Івана та тримісячну доньку Марію, тому точно знає, як розважити малюків на локдауні. Разом з сином, сестрою і племінницею артистка спекла та прикрасила печиво. Ранкові сімейні розваги зірка показала в інстаграмі.

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Світлана Тарабарова спекла печиво з сім'єю

У просторому омріяному будинку за містом зірка часто приймає гостей. На різдвяні свята до Світлани Тарабарової з рідного Херсону приїхала сестра Ганна з донькою Настею, тому дітей в домі артистки побільшало. Якщо тримісячна Марія більшість часу проводить в колясці та ліжечку, то син і племінниця співачки – справжні енерджайзери, які потребують багато уваги.

Недільний ранок Світлана та Ганна вирішили провести на кухні з дітьми. Вони спекли новорічне печиво, а діти прикрашали його білою глазур'ю. Малюки були в захваті від процесу та експериментували з декором.

"Щаслива неділя разом", – написала Світлана Тарабарова.



Світлана Тарабарова з сином, сестрою і племінницею / Фото Instagram / @tarabarova



Син Світлани Тарабарової / Фото Instagram / @tarabarova