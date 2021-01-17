Популярна українська співачка Світлана Тарабарова влаштувала зимову прогулянку з сином Іваном. Вона катала його на санчатах та раділа снігу.

Нещодавно багато міст України засніжило. Відома українська співачка Світлана Тарабарова вирішила скористатися моментом та вирушила з сином на подвір'я. Милі світлини з зимової прогулянки вона оприлюднила на своїй інстаграм-сторінці.

До слова Влад Яма замилував кадрами із зимової прогулянки з дружиною та сином

Нові фото Світлани Тарабарової

Знаменитість влаштувала зимову прогулянку з Іваном. Зіркова матуся з сином багато усміхалися та насолоджувалися часом, який проводили разом. Світлана Тарабарова зараз приділяє багато уваги дітям та практично щодня гуляє та грається з ними.

Співачка показала фото і відео, як катала Івана на санчатах. Він щиро радів процесу. Днями на вулиці морозяно, тож вони вдяглися тепло. Син позував у широких чорних штанах, чобітках та білій курточці з принтом. А Світлана Тарабарова вдягла сині спортивні штани й білий пуховик.

Санки! P.S.: повірити й досі не можу, що тепер катаю я, а не мене. Час летить швидко, давайте радіти кожній хвилині! Всіх обіймаємо,

– написала Світлана Тарабарова під фото.

Для перегляду фото і відео гортайте праворуч:

Прихильників співачки замилувала серія фото та відео з зимової прогулянки.