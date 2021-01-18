Еще с Рождества в новом загородном доме Светланы Тарабаровой гостит сестра с дочкой. Певица придумала, как развлечь сына и племянницу на локдауне. Вместе с родителями малыши пекли и украшали печенье.

Из-за усиления карантина родители все больше времени проводят дома с детьми. Популярная певица Светлана Тарабарова воспитывает двух детей – 2-летнего сына Ивана и трехмесячную дочь Марию, поэтому точно знает, как развлечь детей на локдауне. Вместе с сыном, сестрой и племянницей артистка испекла и украсила печенье. Утренние семейные развлечения звезда показала в инстаграме.

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Светлана Тарабарова испекла печенье с семьей

В просторном взлелеянном доме за городом звезда часто принимает гостей. На рождественские праздники к Светлане Тарабаровой из родного Херсона приехала сестра Анна с дочерью Настей, поэтому детей в доме артистки стало больше. Если трехмесячная Мария большую часть времени проводит в коляске и кроватке, то сын и племянница певицы – настоящие энерджайзеры, которые требуют много внимания.

Воскресное утро Светлана и Анна решили провести на кухне с детьми. Они испекли новогоднее печенье, а дети украшали его белой глазурью. Малыши были в восторге от процесса и экспериментировали с декором.

"Счастливое воскресенье вместе", – написала Светлана Тарабарова.



Светлана Тарабарова с сыном, сестрой и племянницей / Фото Instagram / @tarabarova



Сын Светланы Тарабаровой / Фото Instagram / @tarabarova